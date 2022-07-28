Матч ТВБразилец Иван считает, что, перейдя в «Зенит», оказался в лучшем из возможных местНовичок «Зенита» 25-летний бразильский голкипер Иван считает, что оказался в лучшем из возможных мест.Матч ТВВратарь «Зенита» Иван на презентации рассказал о планах на сезон РПЛ-2022/23.Спорт-ЭкспрессВ настоящий момент Густаво Мантуан восстанавливается после травмы колена, полученной в матче за «Коринтианс».ЧемпионатГуставо, как и вратарь Иван, которого «Зенит» анонсировал сегодня ранее, перешёл в российскую команду на правах аренды взамен форварда Юри Алберто, который проведёт сезон-2022/2023 в «Коринтиансе».ЧемпионатЧитать далееСвернутьЕвро-футбол.руФутбол РоссииМатч ТВПодробнее о событииИван: цель - добавить на эмблему «Зенита» вторую звезду. Я оказался в лучшем из возможных местФутбол России08:08Бразилец Иван считает, что, перейдя в «Зенит», оказался в лучшем из возможных местМатч ТВ08:04Новичок «Зенита» Иван: Я оказался в лучшем из возможных местЕвро-футбол.ру07:43Вратарь «Зенита» Иван: «Цель — добавить клубу вторую звезду в этом сезоне»Спорт-Экспресс07:36Мантуан: моя цель — добавить «Зениту» вторую звездуЧемпионат07:24Показать ещёОценить