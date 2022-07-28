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Бразилец Иван считает, что, перейдя в «Зенит», оказался в лучшем из возможных мест

Новичок «Зенита» 25-летний бразильский голкипер Иван считает, что оказался в лучшем из возможных мест.
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Вратарь «Зенита» Иван на презентации рассказал о планах на сезон РПЛ-2022/23.
Спорт-Экспресс
В настоящий момент Густаво Мантуан восстанавливается после травмы колена, полученной в матче за «Коринтианс».
Чемпионат
Густаво, как и вратарь Иван, которого «Зенит» анонсировал сегодня ранее, перешёл в российскую команду на правах аренды взамен форварда Юри Алберто, который проведёт сезон-2022/2023 в «Коринтиансе».
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Иван: цель - добавить на эмблему «Зенита» вторую звезду. Я оказался в лучшем из возможных мест
Футбол России08:08
Бразилец Иван считает, что, перейдя в «Зенит», оказался в лучшем из возможных мест
Матч ТВ08:04
Новичок «Зенита» Иван: Я оказался в лучшем из возможных мест
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Вратарь «Зенита» Иван: «Цель — добавить клубу вторую звезду в этом сезоне»
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