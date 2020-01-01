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Бывший тренер ЦСКА Зико сравнил Жиркова с Месси
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Бывший тренер ЦСКА Зико поделился воспоминаниями о работе в российском клубе и отметил экс-полузащитника "армейцев" Юрия Жиркова.В источнике
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Бывший тренер ЦСКА Зико сравнил Жиркова с Месси

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Зико рассказал про звонок Сколари за полгода до перехода Жиркова в «Челси»

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Зико: для ЦСКА Жирков был, как Месси для «Барселоны»

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