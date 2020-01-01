НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Soccernews.ruSoccernews.ru
Бывший тренер ЦСКА Зико сравнил Жиркова с Месси
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Спорт день за днем
  • LiveSport.ru
  • Спорт уик-энд
  • Soccernews.ru
  • Газета.Ru
  • Матч ТВ
  • Футбол России
  • Sportbox.RU
  • Metaratings
Бывший тренер ЦСКА Зико поделился воспоминаниями о работе в российском клубе и отметил экс-полузащитника "армейцев" Юрия Жиркова.В источнике
6
Подробнее о событии
alt

Экс-тренер ЦСКА Зико: Жирков был важен для клуба, как Месси для «Барселоны»

ИА Красная Весна 17:38 
alt

Зико до сих пор помнит Жиркова: «Он значил для нас, как Месси для «Барселоны». Легендарный бразилец не забыл даже шутки Березуцкого в адрес Гинера

Спорт уик-энд 16:17
alt

Бывший тренер ЦСКА Зико сравнил Жиркова с Месси

Soccernews.ru 15:15
реклама
Главное
Новости