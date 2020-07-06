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Бразильский защитник Гуга Гомес может перейти в «Спартак»
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Бразильский защитник Гуга Гомес может летом перейти из «Атлетико Минейро» в «Спартак».В источнике
Подробнее о событии
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СМИ: «Спартак» близок к покупке бразильского защитника Гомеса

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Бразильский защитник близок к переходу в «Спартак»

LiveSport.ru 07:19
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СМИ: «Спартак» интересуется защитником «Атлетико Минейро»

Матч ТВ 07:13
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