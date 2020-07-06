НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеГуберниев оценил отказ Квята преклонить коленоКраснодар — Зенит 2:4Скончалась мать главного тренера ЦСКА ГончаренкоФедун может изменить полномочия гендиректора «Спартака» ЦорнаПодписи Григория Родченкова под показаниями в МОК признали поддельнымиMetaratingsБразильский защитник Гуга Гомес может перейти в «Спартак»Матч ТВ5Матч ТВСпорт-ЭкспрессLiveSport.ruRT на русскомЕвро-футбол.руБразильский защитник Гуга Гомес может летом перейти из «Атлетико Минейро» в «Спартак».В источнике КомментироватьПодробнее о событии СМИ: «Спартак» близок к покупке бразильского защитника ГомесаRT на русском 07:26Бразильский защитник близок к переходу в «Спартак»LiveSport.ru 07:19СМИ: «Спартак» интересуется защитником «Атлетико Минейро»Матч ТВ 07:13рекламаГлавноеГуберниев оценил отказ Квята преклонить коленоКраснодар — Зенит 2:4Скончалась мать главного тренера ЦСКА ГончаренкоФедун может изменить полномочия гендиректора «Спартака» ЦорнаПодписи Григория Родченкова под показаниями в МОК признали поддельнымиНовости