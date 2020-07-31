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Бразильский защитник Родриго Бекао может вернуться в ЦСКА
Нева Спорт
  • Моя Москва.онлайн1:00
Бразильский защитник Родриго Бекао, вероятно, вернется в московский футбольный клуб ЦСКА, за который он выступал в сезоне-2018/19, сообщает tuttocalciomercato24.com.В источнике
24
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