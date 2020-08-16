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Газета.RuГазета.Ru
В Бразилии подтвердили переход защитника Фукса в ЦСКА
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В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии Фукс принял участие в двух матчах. Ранее сообщалось, что ЦСКА согласовал переход защитника "Интернасионаля".В источнике
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Подробнее о событии
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В Бразилии подтвердили переход защитника Фукса в ЦСКА

Газета.Ru 06:42
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В «Интернасьонале» подтвердили запрос ЦСКА по Фуксу

Матч ТВ 06:05
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ЦСКА ведет переговоры с «Интернасьоналом» о приобретении защитника Фукса

Советский спорт 05:42
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