Матч ТВ«Брентфорд» разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ, забив четыре мяча в первом тайме«Брентфорд» одержал крупную победу над «Манчестер Юнайтед» в матче второго круга чемпионата Англии.Матч ТВГолы в составе хозяев забили Джош Дасилва, Матиас Янсен, Бен Ми и Брайан Мбеумо.Спорт-ЭкспрессДля МЮ поражение стало первым от «Брентфорда» с 1938 года.RT на русском«МЮ» проиграл и в первом туре — «Брайтону» (1:2), и с 0 набранных очков и разницей мячей 1:6 занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ.Sport24.ruЧитать далееСвернутьSports.ruЕвро-футбол.руИА Красная ВеснаПлеймейкерЧемпионатSportbox.RUBookmaker-ratings.ruVerybet.ruFootballHDСпорт-ЭкспрессLiveResult.RuLiveSport.ruЯмал-МедиаМК-СпортГазета.RuMetaratingsРБК спортSoccer.ruBetassistSport24.ruODDS.ruRT на русскомSmotrim.ruБомбардир.руLegalbetПодробнее о событии«Манчестер Юнайтед» впервые за 30 лет оказался последним в турнирной таблице АПЛRT на русском15:12«Манчестер Юнайтед» впервые за 30 лет оказался на последнем месте в турнирной таблице АПЛSport24.ru14:44«Манчестер Юнайтед» с крупным счетом проиграл «Брентфорду» в матче АПЛСпорт-Экспресс14:24«Брентфорд» забил «Манчестер Юнайтед» четыре гола за 35 минут матчаBobsoccer13:15Сегодня казнили «Манчестер Юнайтед»Чемпионат14:50«Манчестер Юнайтед» проиграл уже четыре матча кряду в АПЛ - и шесть гостевых поражений кряду такжеЕвро-футбол.ру14:59«Манчестер Юнайтед» слабо стартовал с Эриком тен Хагом во главеSports.ru14:27Показать ещёОценить31