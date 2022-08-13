Будьте в Плюсе
Матч ТВ
Матч ТВ

«Брентфорд» разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ, забив четыре мяча в первом тайме

«Брентфорд» одержал крупную победу над «Манчестер Юнайтед» в матче второго круга чемпионата Англии.
Матч ТВ
Голы в составе хозяев забили Джош Дасилва, Матиас Янсен, Бен Ми и Брайан Мбеумо.
Спорт-Экспресс
Для МЮ поражение стало первым от «Брентфорда» с 1938 года.
RT на русском
«МЮ» проиграл и в первом туре — «Брайтону» (1:2), и с 0 набранных очков и разницей мячей 1:6 занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ.
Sport24.ru
Sports.ru
Евро-футбол.ру
ИА Красная Весна
Плеймейкер
Чемпионат
Sportbox.RU
Bookmaker-ratings.ru
Verybet.ru
FootballHD
Спорт-Экспресс
LiveResult.Ru
LiveSport.ru
Ямал-Медиа
МК-Спорт
Газета.Ru
Metaratings
РБК спорт
Soccer.ru
Betassist
Sport24.ru
ODDS.ru
RT на русском
Smotrim.ru
Бомбардир.ру
Legalbet

Подробнее о событии

«Манчестер Юнайтед» впервые за 30 лет оказался последним в турнирной таблице АПЛ
RT на русском15:12
«Манчестер Юнайтед» впервые за 30 лет оказался на последнем месте в турнирной таблице АПЛ
Sport24.ru14:44
«Манчестер Юнайтед» с крупным счетом проиграл «Брентфорду» в матче АПЛ
Спорт-Экспресс14:24
«Брентфорд» забил «Манчестер Юнайтед» четыре гола за 35 минут матча
Bobsoccer13:15
Сегодня казнили «Манчестер Юнайтед»
Чемпионат14:50
«Манчестер Юнайтед» проиграл уже четыре матча кряду в АПЛ - и шесть гостевых поражений кряду также
Евро-футбол.ру14:59
«Манчестер Юнайтед» слабо стартовал с Эриком тен Хагом во главе
Sports.ru14:27
Ещё по теме

«Манчестер Юнайтед» отметился рядом антирекордов

«Манчестер Юнайтед», который потерпел разгромное поражение в матче 2-го тура АПЛ с «Брентфордом» (0:4), установил несколько антирекордов, сообщает Opta Sports.
LiveResult.Ru15:20

«Манчестер Сити» разгромил «Борнмут» в матче 2-го тура АПЛ

« Манчестер Сити » разгромил «Борнмут» в домашнем матче в рамках второго тура сезона-2022/23 Английской премьер-лиги (АПЛ), который состоялся 13 августа и завершился со счетом 4:0. Счет в матче был открыт на 19-й минуте.
Metaratings12:29

Эрик тен Хаг проиграл два первых матча АПЛ во главе «Манчестер Юнайтед»

Эрик тен Хаг проиграл два первых матча АПЛ во главе «Манчестер Юнайтед».
Sports.ru15:14

Йенсен: «У нас всё получалось»

В моей голове пронеслись так много мыслей! - цитирует Йенсена Sky Sports.
Евро-футбол.ру15:08

«Манчестер Юнайтед» 13 августа в гостях сыграет с «Брентфордом» во 2-м туре АПЛ

В субботу, 13 августа, на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в пригороде Лондона состоится матч 2-го тура АПЛ сезона-2022/2023 между «Брентфордом» и «Манчестер Юнайтед».
Betassist04:24

Новости