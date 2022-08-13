« Манчестер Сити » разгромил «Борнмут» в домашнем матче в рамках второго тура сезона-2022/23 Английской премьер-лиги (АПЛ), который состоялся 13 августа и завершился со счетом 4:0. Счет в матче был открыт на 19-й минуте.