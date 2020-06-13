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«Брешия» подаст в суд на Балотелли и Райолу
Газета.Ru
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«Брешия» готовится подать в суд на нападающего Марио Балотелли, а также его агента Мино Райолу, сообщает Football Italia. Ранее Райола обвинил в клуб в дискриминации.В источнике
Подробнее о событии
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«Брешия» хочет привлечь к ответственности Балотелли и Райолу за слова о коронавирусе

Sport24.ru 01:58 
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«Брешия» подаст в суд на Балотелли и Райолу

Чемпионат вчера в 22:20
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«Брешиа» намерена подать в суд на Балотелли

Газета.Ru вчера в 20:30
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