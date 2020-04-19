Брестское «Динамо» разорвёт контракт с Хачериди после его выходки

По информации источника, брестское "Динамо" намерено разорвать контракт с защитником Евгением Хачериди. Напомним, что украинский защитник на 85-й минуте матча с "Витебском" грубо нарушил правила против соперника и был удален. В источнике