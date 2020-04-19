Брестское «Динамо» разорвёт контракт с Хачериди после его выходки
По информации источника, брестское "Динамо" намерено разорвать контракт с защитником Евгением Хачериди. Напомним, что украинский защитник на 85-й минуте матча с "Витебском" грубо нарушил правила против соперника и был удален.В источнике
С чего всё начиналось
После матча между "Витебском" и брестским "Динамо" (1:0) в рамках 5-го тура высшей лиги защитник брестчан Евгений Хачериди и массажист команды Сергей Лапицкий вступили в конфликт с судьями.