Soccer.ru«Бристоль» добыл победу со счетом 7:0, требуемую для повышения в дивизионеЗавершился сезон в Лиге 2 Английской футбольной лиги.Soccer.ruВ итоге «Бристоль Роверс» победил 7:0 (2:0 после первого тайма) и засчет нужной разницы опередил «Нортхэмптон», у которого тоже 80 очков.Бомбардир.ру«Бристоль» перед матчем последнего тура с аутсайдером чемпионата «Сканторп Юнайтед» нуждался в победе со счётом 7:0, чтобы получить повышение на дивизион выше.ЧемпионатФутболисты команды оказались в центре внимания и праздновали повышение в классе вместе с фанатами.ЧемпионатЧитать далееСвернутьLiveResult.RuЕвро-футбол.руПодробнее о событииКлуб английской Лиги 2 для повышения в классе выиграл 7:0 «на заказ» с автоголом и тремя голами в концовкеФутбол России02:22«Бристоль» добыл победу со счетом 7:0, требуемую для повышения в дивизионеSoccer.ru01:39«Бристоль Роверс» для выхода в Лигу 1 нужно было победить в последнем туре с разницей 5+ головБомбардир.ру17:25«Бристолю» была нужна победа 7:0 в последнем матче для повышения. Они смогли её одержатьЧемпионат17:03Сенсация года: «Бристоль Роверс» в последнем туре забил необходимые для выхода в Лигу один 7 головЕвро-футбол.рувчера в 15:22Не «договорняк» ли: «Бристоль Роверс» в последнем туре Второй лиги добыл необходимую для повышения в классе победу в 7 мячей (ВИДЕО)LiveResult.Ruвчера в 15:20Показать ещёОценить