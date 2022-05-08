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«Бристоль» добыл победу со счетом 7:0, требуемую для повышения в дивизионе

Завершился сезон в Лиге 2 Английской футбольной лиги.
Soccer.ru
В итоге «Бристоль Роверс» победил 7:0 (2:0 после первого тайма) и засчет нужной разницы опередил «Нортхэмптон», у которого тоже 80 очков.
Бомбардир.ру
«Бристоль» перед матчем последнего тура с аутсайдером чемпионата «Сканторп Юнайтед» нуждался в победе со счётом 7:0, чтобы получить повышение на дивизион выше.
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Футболисты команды оказались в центре внимания и праздновали повышение в классе вместе с фанатами.
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Евро-футбол.ру

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Клуб английской Лиги 2 для повышения в классе выиграл 7:0 «на заказ» с автоголом и тремя голами в концовке
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«Бристоль» добыл победу со счетом 7:0, требуемую для повышения в дивизионе
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