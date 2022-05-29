Французские стражи порядка задержали 68 человек за различные нарушения в ходе стычек с футбольными фанатами на стадионе "Стад де Франс" и в районе фан-зон перед началом и во время финала Лиги чемпионов между испанским "Реалом" и английским "Ливерпулем".