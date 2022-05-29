Министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Надин Доррис потребовала в воскресенье от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начать официальное расследование беспорядков в Париже, произошедших 28 мая во время финала Лиги чемпионов.В источнике
Полиция Мерсисайда опубликовала заявление на тему беспорядков во время матча финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем», отметив, что, по их наблюдениям, большинство болельщиков вели себя образцово.
Французские стражи порядка задержали 68 человек за различные нарушения в ходе стычек с футбольными фанатами на стадионе "Стад де Франс" и в районе фан-зон перед началом и во время финала Лиги чемпионов между испанским "Реалом" и английским "Ливерпулем".