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Футбол на Куличках
Футбол на Куличках

Британский министр призвала УЕФА расследовать инциденты во время финала Лиги чемпионов

Министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Надин Доррис потребовала в воскресенье от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начать официальное расследование беспорядков в Париже, произошедших 28 мая во время финала Лиги чемпионов.В источнике

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Британский министр призвала УЕФА расследовать инциденты во время финала Лиги чемпионов
Футбол на Куличках12:37
Британский министр призвала УЕФА расследовать инциденты во время финала Лиги чемпионов
ТАСС Спорт12:36
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