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Британское правительство рассмотрит вопрос о проведении игр Английской премьер-лиги без зрителей
Sports.ru
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  • Газета.Ru
Британское правительство рассмотрит вопрос о проведении игр Английской премьер-лиги без зрителей из-за распространения коронавируса.В источнике
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Британское правительство рассмотрит вопрос о проведении игр Английской премьер-лиги без зрителей

Эхо Москвы вчера в 22:32
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Правительство Великобритании рассмотрит вопрос об играх АПЛ без зрителей

Газета.Ru вчера в 18:19
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Британские власти обсудят с руководством АПЛ и вещателями игру без зрителей в случае вспышки коронавируса

Sports.ru вчера в 16:25
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