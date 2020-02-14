Бывший футболист сборной России Торбинский переехал в США
В составе сборной России Торбинский сыграл 30 матчей, в которых забил два гола. Один из этих мячей футболист забил в четвертьфинальной игре чемпионата Европы 2008 года против сборной Нидерландов (3:1).В источнике
С чего всё начиналось
Бывший футболист московского "Спартака", бронзовый призер чемпионата Европы-2008 в составе сборной России Дмитрий Торбинский сообщил РИА Новости, что переехал жить в США. Последним клубом 35-летнего Торбинского был красноярский "Енисей", который он покинул в июне 2019 года.