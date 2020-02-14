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Бывший футболист сборной России Торбинский переехал в США
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В составе сборной России Торбинский сыграл 30 матчей, в которых забил два гола. Один из этих мячей футболист забил в четвертьфинальной игре чемпионата Европы 2008 года против сборной Нидерландов (3:1).В источнике
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С чего всё начиналось
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Дмитрий Торбинский сообщил, что уехал жить в США

Бывший футболист московского "Спартака", бронзовый призер чемпионата Европы-2008 в составе сборной России Дмитрий Торбинский сообщил РИА Новости, что переехал жить в США. Последним клубом 35-летнего Торбинского был красноярский "Енисей", который он покинул в июне 2019 года.
РИА Новости 11:59
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Торбинский сообщил о своем переезде в США

Советский спорт 13:16 
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Торбинский сообщил, что будет жить в США

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Бывший футболист сборной России Торбинский переехал в США

РБК 12:59
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