Sports.ruБруно Фукс высказался о своем будущем в ЦСКАБруно Фукс высказался о своем будущем в ЦСКА.Sports.ruВ текущем сезоне РПЛ Фукс провел 7 матчей.Sports.ruЦСКА остался на четвертом месте (47 очков), но красно-синих может обойти «Краснодар», который имеет матч в запасе (45 очков).Спорт-ЭкспрессВ следующем туре ЦСКА на выезде сыграет против «Краснодара» (15 мая), а 21 мая на своём поле в последнем матче сезона примет «Ростов».Vprognoze.ruЧитать далееСвернутьBookmaker-ratings.ruЕвро-футбол.руС чего всё началосьБруно Фукс рассказал о своем будущем в ЦСКАЗащитник ЦСКА Бруно Фукс в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о своем будущем в армейском клубе.Спорт-Экспресс02:30Подробнее о событииФукс: не знаю, останусь ли на следующий сезон. Хочу играть за ЦСКА, мне нужно больше игрового времениФутбол России03:32Фукс: «Я хочу играть за ЦСКА. Мне нужно больше игрового времени»Soccer.ru03:29Бруно Фукс: «В ЦСКА мне нужно больше игрового времени»Sport.ru03:16Бруно Фукс: я хочу играть за ЦСКА. Мне нужно больше игрового времениЧемпионат03:11Фукс: «Хочу получать больше игрового времени в ЦСКА»Евро-футбол.ру02:47Защитник ЦСКА Фукс рассказал о своем будущем в командеMetaratings02:39Бруно Фукс рассказал о своем будущем в ЦСКАСпорт-Экспресс02:30Показать ещёОценить