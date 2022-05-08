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Бруно Фукс высказался о своем будущем в ЦСКА

Бруно Фукс высказался о своем будущем в ЦСКА.
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В текущем сезоне РПЛ Фукс провел 7 матчей.
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ЦСКА остался на четвертом месте (47 очков), но красно-синих может обойти «Краснодар», который имеет матч в запасе (45 очков).
Спорт-Экспресс
В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет против «Краснодара» (15 мая), а 21 мая на своём поле в последнем матче сезона примет «Ростов».
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Бруно Фукс рассказал о своем будущем в ЦСКА
Защитник ЦСКА Бруно Фукс в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о своем будущем в армейском клубе.
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