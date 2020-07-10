НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Футбол РоссииФутбол России
Фернандеш во второй раз подряд признан лучшим игроком месяца в АПЛ
Football-fun.ru
  • Football-fun.ru
  • Sports.ru
  • LiveSport.ru
  • Metaratings
  • FootballHD
  • Soccernews.ru
  • Чемпионат
  • Евро-футбол.ру
Полузащитник "МЮ" Бруну Фернандеш стал лучшим футболистом июня в АПЛ. Эта вторая награда подряд для португальского футболиста.В источнике
Подробнее о событии
alt

Бруну Фернандеш во второй раз подряд признан игроком месяца в АПЛ

Metaratings 07:53
alt

Фернандеш второй раз кряду признан игроком месяца в АПЛ

Советский спорт 07:29
alt

Бруну Фернандеш во второй раз подряд признан лучшим игроком месяца в АПЛ

Sport24.ru 07:23 
реклама
Главное
Новости