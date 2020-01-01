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Бруну Фернандеш взял 18-й номер в «МЮ»
Sportbox.RU
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Новичок «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш определился с игровым номером. Португалец будет выступать под номером 18. В «Спортинге» он играл под «восьмеркой».В источнике
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Новичок «МЮ» Бруну Фернандеш взял игровой номер Эшли Янга и Скоулза

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Оле-Гуннар Сульшер: «Бруну в хорошей форме, несмотря на суматоху и день рождения трехлетней дочки»

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Бруну Фернандеш будет играть в МЮ под 18-м номером

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