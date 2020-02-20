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Брюгге — Манчестер Юнайтед 1:1 (2-й тайм)
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В рамках 1/16 финала Лиги Европы «Брюгге» примет на своем поле «Манчестер Юнайтед». Объявлены стартовые обоймы команд на эту встречу.В источнике
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Лига Европы. «Брюгге» - «Манчестер Юнайтед». Текстовая трансляция

Футбол на Куличках 12:51
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«Брюгге» и «Ман Юнайтед» объявили стартовые составы

LiveSport.ru 12:22
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«Манчестер Юнайтед» и «Брюгге» объявили стартовые составы на 1/16 Лиги Европы

Футбол России 12:15
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