НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Газета.RuГазета.Ru
«Брюгге» признан чемпионом Бельгии
Football-fun.ru
  • Football-fun.ru
  • Вести.Ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Sports.ru
  • UA-Футбол
  • PROСПОРТ Казахстан
  • Матч ТВ
  • ODDS.ru
  • Газета.Ru
  • BetOn
  • Нева Спорт
  • РБК
  • Soccernews.ru
  • Metaratings
  • Футбол России
"Брюгге" признан чемпионом Бельгии сезона-2019/20, передает Twitter команды.В источнике
Подробнее о событии
alt

«Брюгге» официально признан чемпионом Бельгии

Чемпионат 15:59
alt

«Брюгге» признан чемпионом Бельгии

Спорт-Экспресс 15:38
alt

Чемпионат Бельгии завершен досрочно, «Брюгге» объявлен победителем

Матч ТВ 14:19
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости