Брюс: «Видеоповторы портят зрелище»

Главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс раскритиковал эпизод с назначением пенальти в ворота «Тоттенхэма» (1:1) на последних минутах матча после просмотра видеоповтора.