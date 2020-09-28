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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Брюс: «Видеоповторы портят зрелище»
Sports.ru
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Главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс раскритиковал эпизод с назначением пенальти в ворота «Тоттенхэма» (1:1) на последних минутах матча после просмотра видеоповтора.В источнике
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Главный тренер «Ньюкасла»: «Наш пенальти „Тоттенхэму“ — полная чушь»

Sport24.ru 18:29 
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Моуринью и Брюс раскритиковали арбитра за пенальти в ворота «Тоттенхэма» в матче с «Ньюкаслом»

Metaratings 12:30
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Тренер «Ньюкасла» раскритиковал пенальти в пользу его команды в матче с «Тоттенхэмом»

Чемпионат 12:17
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