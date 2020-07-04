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Бубнов поставил на победу «Крыльев Советов» над «Ростовом»
Чемпионат-Ростов
  • Чемпионат-Ростов
  • КП - Самара
  • Нева Спорт
  • FootballHD
  • Спорт-Экспресс
Трехкратный чемпион СССР Александр Бубнов считает, что «Крылья Советов» способны обыграть «Ростов» в матче 26-го тура РПЛ. Игра пройдет сегодня в Самаре, начало — в 18:30 мск.В источнике
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Бубнов поставил на победу «Крыльев Советов» над «Ростовом»

Sport24.ru 04:37 
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Переболевший коронавирусом Еременко готов сыграть за «Ростов» против «Крыльев Советов»

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