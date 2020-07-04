Бубнов поставил на победу «Крыльев Советов» над «Ростовом»

Трехкратный чемпион СССР Александр Бубнов считает, что «Крылья Советов» способны обыграть «Ростов» в матче 26-го тура РПЛ. Игра пройдет сегодня в Самаре, начало — в 18:30 мск.