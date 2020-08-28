Газзаев считает, что судей нельзя проверять на полиграфе
Глава комитета по делам национальностей Государственной думы, бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов, который исполнял функции видеоассистента в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи», не прошёл проверку на детекторе лжи.В источнике Если вы сомневаетесь в рефери, не нужно вообще допускать его до работы. Судьям полиграф не нужен.Честный рейтинг букмекеров13:40
С чего всё начиналось
Как стало известно «СЭ», в отличие от Василия Казарцева другой арбитр премьер-лиги, Алексей Еськов, не прошел проверку на полиграфе. Оба судьи приглашались на тест на детекторе лжи после матча «Спартак» — «Сочи» (2:2). Казарцев, как сообщалось, отстранен на неопределенное время.