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Газзаев считает, что судей нельзя проверять на полиграфе
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Глава комитета по делам национальностей Государственной думы, бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов, который исполнял функции видеоассистента в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи», не прошёл проверку на детекторе лжи.В источнике
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Валерий Газзаев
футболист
Если вы сомневаетесь в рефери, не нужно вообще допускать его до работы. Судьям полиграф не нужен.Честный рейтинг букмекеров13:40
С чего всё начиналось
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Еськов не прошел проверку на полиграфе. Его отстранят пожизненно?

Как стало известно «СЭ», в отличие от Василия Казарцева другой арбитр премьер-лиги, Алексей Еськов, не прошел проверку на полиграфе. Оба судьи приглашались на тест на детекторе лжи после матча «Спартак» — «Сочи» (2:2). Казарцев, как сообщалось, отстранен на неопределенное время.
Спорт-Экспресс 11:28
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Глава судейского комитета РФС встретится с провалившим полиграф Еськовым

Матч ТВ 12:57
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Газзаев: «Проверять судей на полиграфе нельзя»

Sport24.ru 15:28 
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Валерий Газзаев: «Нельзя проверять судей на полиграфе. Так мы демонстрируем им недоверие»

Sports.ru 15:59
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