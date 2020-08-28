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Газета.RuГазета.Ru
Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи
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  • Моя Москва.онлайн1:10
Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на детекторе лжи после матча первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи".В источнике
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С чего всё начиналось
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Еськов не прошел проверку на полиграфе. Его отстранят пожизненно?

Как стало известно «СЭ», в отличие от Василия Казарцева другой арбитр премьер-лиги, Алексей Еськов, не прошел проверку на полиграфе. Оба судьи приглашались на тест на детекторе лжи после матча «Спартак» — «Сочи» (2:2). Казарцев, как сообщалось, отстранен на неопределенное время.
Спорт-Экспресс 11:28
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Российского футбольного арбитра пожизненно отстранят от судейства

Sport.ru 12:29
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Судья провалил проверку на полиграфе! Скандал на «Спартаке» может стоить Еськову карьеры

Чемпионат 14:00
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Глава судейского комитета РФС встретится с провалившим полиграф Еськовым

Матч ТВ 12:57
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