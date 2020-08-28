Арбитр Еськов провалил тест на полиграфе
"Спартак" после матча выразил возмущение судейством и оба арбитра были проверены на полиграфе. Казарцев проверку прошел успешно, а Еськов - нет.В источнике Если вы сомневаетесь в рефери, не нужно вообще допускать его до работы. Судьям полиграф не нужен.Честный рейтинг букмекеров13:40
С чего всё начиналось
Как стало известно «СЭ», в отличие от Василия Казарцева другой арбитр премьер-лиги, Алексей Еськов, не прошел проверку на полиграфе. Оба судьи приглашались на тест на детекторе лжи после матча «Спартак» — «Сочи» (2:2). Казарцев, как сообщалось, отстранен на неопределенное время.