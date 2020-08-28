Семин высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи

Александр Кержаков российский футболист

Со времён футбольной карьеры никаких претензий к Еськову у меня не осталось. Ничего особенного припомнить не могу. В целом старался и стараюсь не предъявлять их судьям. Они занимаются своим делом, а мы — своим.

RT на русском

вчера в 14:00