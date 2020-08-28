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Газета.RuГазета.Ru
Семин высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи
Bookmaker-ratings.ru
  • Моя Москва.онлайн1:10
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Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин высказался о проваленной проверке арбитра Алексея Еськова на полиграфе.В источнике
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Александр Кержаков
российский футболист
Со времён футбольной карьеры никаких претензий к Еськову у меня не осталось. Ничего особенного припомнить не могу. В целом старался и стараюсь не предъявлять их судьям. Они занимаются своим делом, а мы — своим.RT на русскомвчера в 14:00
С чего всё начиналось
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Еськов не прошел проверку на полиграфе. Его отстранят пожизненно?

Как стало известно «СЭ», в отличие от Василия Казарцева другой арбитр премьер-лиги, Алексей Еськов, не прошел проверку на полиграфе. Оба судьи приглашались на тест на детекторе лжи после матча «Спартак» — «Сочи» (2:2). Казарцев, как сообщалось, отстранен на неопределенное время.
Спорт-Экспресс вчера в 11:28
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Стали известны новые подробности в деле по Еськову

Футбол России 03:27
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На чем прокололся Еськов? У «СЭ» новая информация

Спорт-Экспресс 03:15
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К Еськову нет вопросов по матчу «Спартак» – «Сочи». Расследование связано с игрой «Ростов» – «Уфа»

Sports.ru 03:35
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