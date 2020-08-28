Семин высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи
Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин высказался о проваленной проверке арбитра Алексея Еськова на полиграфе.В источнике Со времён футбольной карьеры никаких претензий к Еськову у меня не осталось. Ничего особенного припомнить не могу. В целом старался и стараюсь не предъявлять их судьям. Они занимаются своим делом, а мы — своим.RT на русскомвчера в 14:00
С чего всё начиналось
Как стало известно «СЭ», в отличие от Василия Казарцева другой арбитр премьер-лиги, Алексей Еськов, не прошел проверку на полиграфе. Оба судьи приглашались на тест на детекторе лжи после матча «Спартак» — «Сочи» (2:2). Казарцев, как сообщалось, отстранен на неопределенное время.