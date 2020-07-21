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Будущий игрок ЦСКА Гайч заявил о намерении выучить русский язык
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Аргентинский нападающий Адольфо Гайч, который продолжит карьеру в ЦСКА, назвал русский язык тяжёлым для изучения.В источнике
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Гайч — о переходе в ЦСКА: «Будет сложно из-за языка. Думаю, найму себе репетитора по русскому»

Sport24.ru 15:05 
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Гайч, который перейдёт в ЦСКА, планирует нанять репетитора

Sport.ru 14:45
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Гайч: «Я уже общался с главным тренером ЦСКА»

Евро-футбол.ру 15:31
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