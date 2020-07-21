НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
MetaratingsMetaratings
ЦСКА предоставит Гайчу частный самолет для прибытия в Россию
Нева Спорт
  • Нева Спорт
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Metaratings
  • by.Tribuna.com
  • RT на русском
  • Матч ТВ
  • Чемпионат
  • Общественная служба новостей
  • Евро-футбол.ру
  • Газета.Ru
  • Sports.ru
  • Известия
Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч в скором времени прибудет в расположение клуба.В источнике
Подробнее о событии
alt

Гайч: рад трансферу в ЦСКА. Думаю, найму себе репетитора по русскому

Футбол России 15:28
alt

Гайч — о переходе в ЦСКА: «Будет сложно из-за языка. Думаю, найму себе репетитора по русскому»

Sport24.ru 15:05 
alt

Гайч, который перейдёт в ЦСКА, планирует нанять репетитора

Sport.ru 14:45
реклама
Главное
Новости