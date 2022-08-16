«Будё-Глимт» с Хайкиным выиграл в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов
«Буде-Глимт» с Хайкиным в составе обыграл загребское «Динамо» в Лиге чемпионов
Советский спортвчера в 16:56
«Будё-Глимт» с Хайкиным выиграл в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов
РИА Новостивчера в 16:55
«Буде-Глимт» Хайкина выиграл первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов
Bookmaker-ratings.ruвчера в 16:53
«Будё-Глимт» с Хайкиным в воротах обыграл загребское «Динамо» в матче квалификации ЛЧ
Чемпионатвчера в 16:49
«Буде-Глимт» Хайкина обыграл «Динамо» Загреб в первом матче финала квалификации ЛЧ
Спорт-Экспрессвчера в 16:49