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«Будё-Глимт» с Хайкиным выиграл в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Норвежский "Будё-Глимт" выиграл у хорватского "Динамо" (Загреб) в первом матче раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов.
РИА Новости
Игра в Норвегии завершилась со счетом 1:0.
Футбол России
Российский голкипер Никита Хайкин вышел на поле в стартовом составе «Будё-Глимт» и отстоял в воротах всю встречу.
Чемпионат
Ответная игра состоится 24 августа в Загребе.
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«Будё-Глимт» с Хайкиным обыграл загребское «Динамо» в первом матче финала квалификации ЛЧ
RT на русском17:03
«Буде-Глимт» Хайкина выиграл первый матч решающего раунда квалификации ЛЧ
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«Буде-Глимт» с Хайкиным в составе обыграл загребское «Динамо» в Лиге чемпионов
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«Будё-Глимт» с Хайкиным выиграл в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов
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«Будё-Глимт» с Хайкиным в воротах обыграл загребское «Динамо» в матче квалификации ЛЧ
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«Буде-Глимт» Хайкина обыграл «Динамо» Загреб в первом матче финала квалификации ЛЧ
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