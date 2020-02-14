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Буффон пошутил над азиатским фанатом про коронавирус
Чемпионат
  • Пятый канал0:30
  • РЕН ТВ0:27
  • Известия0:39
Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон пошутил над фанатом про коронавирус. После первого матча полуфинала Кубка Италии между «Миланом» и «Ювентусом» (1:1), Буффон раздавал автографы.В источнике
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