Буффон пошутил над азиатским фанатом про коронавирус

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон пошутил над фанатом про коронавирус. После первого матча полуфинала Кубка Италии между «Миланом» и «Ювентусом» (1:1), Буффон раздавал автографы.