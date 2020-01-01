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Буффон раскрыл причину своего возвращения в «Ювентус»
ODDS.ru
  • ODDS.ru
  • Sports.ru
  • Sportbox.RU
  • Футбол России
Скажу честно, одной из причин моего возвращения в «Юве» была возможность играть и тренироваться вместе с Криштиану.В источнике
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Буффон: Роналду — одна из причин, по которой я вернулся в «Ювентус»

Чемпионат 01:42
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Джанлуиджи Буффон: «Одна из причин моего возвращения в „Ювентус“ — возможность играть с Роналду»

Матч ТВ 01:08
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Джанлуиджи Буффон: «Одна из причин моего возвращения в „Ювентус“ — возможность играть с Роналду»

Sportbox.RU 01:08
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