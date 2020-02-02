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Букмекеры: «Манчестер Сити» победит «Тоттенхэм» в матче АПЛ
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2 февраля «Манчестер Сити» сыграет с «Тоттенхэмом» в матче английской Премьер-Лиги, который пройдет на домашнем стадионе «шпор» и начнется в 19:30. Букмекеры считают гостей фаворитами предстоящей игры.В источнике
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«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция

Sport24.ru 2 февраля в 10:57 
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Видеообзор матча «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»

Чемпионат 2 февраля в 15:43
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Тоттенхэм Хотспур — Манчестер Сити прямая трансляция матча

Все про Спорт ру 2 февраля в 06:39
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