Букмекеры: «Манчестер Сити» победит «Тоттенхэм» в матче АПЛ

2 февраля «Манчестер Сити» сыграет с «Тоттенхэмом» в матче английской Премьер-Лиги, который пройдет на домашнем стадионе «шпор» и начнется в 19:30. Букмекеры считают гостей фаворитами предстоящей игры.