Букмекеры оценили шансы «Наполи» обыграть «Барселону» в Лиге чемпионов

Сегодня в 22:00 по московскому времени «Барселона» встретится с «Наполи» в матче Лиги чемпионов. Игра 1\8 финала турнира состоится в Испании на стадионе «Камп Ноу».