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Букмекеры оценили шансы «Наполи» обыграть «Барселону» в Лиге чемпионов
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Сегодня в 22:00 по московскому времени «Барселона» встретится с «Наполи» в матче Лиги чемпионов. Игра 1\8 финала турнира состоится в Испании на стадионе «Камп Ноу».В источнике
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«Барселона» — «Наполи»: объявлены стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Sport24.ru 13:48 
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Окружение Артура говорит, что игрок посетит матч с «Наполи» в ЛЧ. В «Барсе» отрицают

Sports.ru 13:10
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«Барселона» — «Наполи»: стартовые составы команд

Спорт-Экспресс 13:50
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