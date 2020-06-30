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Булатов рассказал о единственном шансе ЦСКА обыграть «Спартак»
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Бывший игрок «Спартака» Виктор Булатов рассказал, что нужно сделать ЦСКА для победы над «Спартаком» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).В источнике
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