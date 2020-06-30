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Самедов назвал «Спартак» фаворитом сегодняшнего дерби с ЦСКА
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов оценил перспективы «красно-белых» в сегодняшнем дерби с ЦСКА. Начало игры – 20:30 по московскому времени.В источнике
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