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Ярошик оценил шансы ЦСКА на победу в дерби со «Спартаком»
Комсомольская правда
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Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик отметил, что рассчитывает на равную игру в предстоящем дерби со "Спартаком".В источнике
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Экс-игрок «Спартака» Булатов назвал единственный шанс ЦСКА победить в дерби

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Руслан Нигматуллин: Для победы над ЦСКА «Спартаку» надо сыграть, как «Зенит»

Советский спорт 02:05
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Ярошик оценил шансы ЦСКА на победу в дерби со «Спартаком»

ProstoProSport 01:17 
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