НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Soccernews.ruSoccernews.ru
Экс-вратарь «Челси»: «Однажды Коста снял штаны и сел на лицо Чалобе»
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
  • РБК
  • Sports.ru
  • Metaratings
  • Матч ТВ
  • Футбол России
Коста решил, что Натаниэль симулирует и начал что-то кричать ему на испанском. Затем Диего снял штаны и сел на лицо Чалобе.В источнике
1
Подробнее о событии
alt

«Он снял штаны и сел ему на лицо». Экс-вратарь «Челси» рассказал о странном поступке Косты

Sportbox.RU 07:55
alt

«Он снял штаны и сел ему на лицо». Экс-вратарь «Челси» рассказал о странном поступке Косты

Матч ТВ 07:55
alt

Экс-вратарь «Челси»: однажды Диего Коста снял штаны и сел Чалобе на лицо

Чемпионат 07:20
реклама
Главное
Новости