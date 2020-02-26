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Буллит Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Виннипегом»
Вести.Ru
  • Вести.Ru0:45
  • Мой Брянск0:49
  • Известия0:38
"Вашингтон" по буллитам одержал победу над "Виннипегом" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).В источнике
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Ковальчук оценил свой дебют в «Вашингтоне»

Матч ТВ вчера в 23:03
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Овечкин забил 43-й гол в сезоне и делит 2-е место в гонке снайперов с Мэттьюсом. Отставание от Пастрняка – 2 шайбы

Sports.ru вчера в 22:56
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«Вашингтон» одолел «Виннипег» в дебютном матче Ковальчука, Овечкин и Орлов набрали по 2 очка

Sport24.ru вчера в 22:02 
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