Булыкин: «Рисунок матча ЦСКА — „Спартак“ определила ошибка Максименко»

ЦСКА меньше ошибался и был чуть лучше в реализации. Армейцы не дали сопернику развернуться. Но, конечно, рисунок игры определила ошибка Максименко.