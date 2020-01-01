Булыкин: «Навсегда запомнил фразу Даши Букиной: „Сделай мне хет-трик“»

Напомним, что роль Даши Букиной сыграла актриса Наталья Бочкарёва. Булыкин снялся в двух эпизодах сериала в 2007 году.