НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Зенит» примет «Спартак» в полуфинале Олимп - Кубка РоссииФигуристка Александровская погибла в МосквеШварцман выиграл гонку «Формулы-2» в Венгрии, Мазепин — второйФазиев решением судей победил Диакези на UFC Fight Night 172«Арсенал» не пустил «Манчестер Сити» в финал Кубка АнглииMetaratingsБумаль: Слуцкий, Карпин и Мусаев могли бы тренировать сборную КамерунаSports.ru2Sports.ruМатч ТВХавбек «Урала» Петрюс Бумаль назвал трёх российских тренеров, которые могли бы поднять сборную Камеруна на новый уровень.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Бумаль: Слуцкий, Карпин и Мусаев могли бы тренировать сборную КамерунаMetaratings 06:35Бумаль: «Слуцкий, Мусаев и Карпин смогли бы удачно тренировать сборную Камеруна»Sport24.ru 05:59 Петрюс Бумаль: «Слуцкий, Мусаев или Карпин справились бы с работой тренера сборной Камеруна»Матч ТВ 04:51рекламаГлавное«Зенит» примет «Спартак» в полуфинале Олимп - Кубка РоссииФигуристка Александровская погибла в МосквеШварцман выиграл гонку «Формулы-2» в Венгрии, Мазепин — второйФазиев решением судей победил Диакези на UFC Fight Night 172«Арсенал» не пустил «Манчестер Сити» в финал Кубка АнглииНовости