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Бумаль: Слуцкий, Карпин и Мусаев могли бы тренировать сборную Камеруна
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Матч ТВ
Хавбек «Урала» Петрюс Бумаль назвал трёх российских тренеров, которые могли бы поднять сборную Камеруна на новый уровень.В источнике
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Бумаль: Слуцкий, Карпин и Мусаев могли бы тренировать сборную Камеруна

Metaratings 06:35
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Бумаль: «Слуцкий, Мусаев и Карпин смогли бы удачно тренировать сборную Камеруна»

Sport24.ru 05:59 
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Петрюс Бумаль: «Слуцкий, Мусаев или Карпин справились бы с работой тренера сборной Камеруна»

Матч ТВ 04:51
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