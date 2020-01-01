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Лидеры чемпионата Германии «Бавария» и «РБ Лейпциг» разошлись миром
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Мюнхенская «Бавария» дома сыграла вничью с «РБ Лейпциг» 9 февраля в матче 21-го тура чемпионата Германии по футболу.В источнике
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«Бавария» не забила в Бундеслиге впервые с мая 2019 года. Тоже в матче с «Лейпцигом»

Sports.ru 00:33
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«Бавария» и «Лейпциг» поделили очки

Матч ТВ вчера в 13:53
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Моуринью посетил матч «Бавария» — «Лейпциг»

Спорт-Экспресс вчера в 14:06
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