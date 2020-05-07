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Бундеслига будет возобновлена 16 мая
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Проведение матчей Бундеслиги начнется с 16 мая, сообщил глава футбольного отдела Bild Кристиан Фальк.В источнике
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Источник: Чемпионат Германии возобновится 16 мая

Советский спорт 07:54
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Бундеслига стартует 16 мая

LiveSport.ru 07:54
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Бундеслига будет возобновлена 16 мая

Sports.ru 07:25
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