НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеМеркель объявила о возобновлении чемпионата Германии в маеВ Германии со второй половины мая возобновится чемпионат по футболуПравительство Германии разрешит возобновить Бундеслигу с 15 маяВозобновление чемпионата Германии отложено до 22 маяЧемпионат Болгарии по футболу возобновится 5 июняГлавноеТутберидзе прокомментировала уход фигуристки Трусовой к ПлющенкоКХЛ решила не определять чемпиона лиги и обладателя Кубка ГагаринаВладелец «Спартака» Леонид Федун госпитализирован с коронавирусомРФС планирует доиграть сезон РПЛПромоутер предложил Тайсону провести бой с Емельяненко или ХаритоновымSports.ruБундеслига будет возобновлена 16 маяMetaratings22MetaratingsГазета.RuSports.ruRBC.uaBetOnМатч ТВFootball-fun.ruLiveSport.ruBookmaker-ratings.ruСоветский спортSoccernews.ruODDS.ruСпорт день за днемNaviny.byНева СпортSoccer.ruТульский футболProstoProSportФутбол РоссииСпорт-ЭкспрессFootballHDTheUK.oneПланируется, что последний тур Бундеслиги будет сыгран 27 июня. Игры 26-го тура пройдут 16–18 мая.В источнике Комментировать6Подробнее о событии Что русскому хорошо, то немцу… Как в Германии 16 мая начнут играть в футболСоветский спорт 11:40Бундеслига возобновится рурским дерби. Опубликовано расписание матчейСпорт-Экспресс 09:53Бундеслига возобновится 16 мая. Первым матчем станет «Боруссия» Д — «Шальке»Чемпионат 08:17рекламаЕщё по темеМеркель объявила о возобновлении чемпионата Германии в маеВ Германии со второй половины мая возобновится чемпионат по футболуПравительство Германии разрешит возобновить Бундеслигу с 15 маяВозобновление чемпионата Германии отложено до 22 маяЧемпионат Болгарии по футболу возобновится 5 июняГлавноеТутберидзе прокомментировала уход фигуристки Трусовой к ПлющенкоКХЛ решила не определять чемпиона лиги и обладателя Кубка ГагаринаВладелец «Спартака» Леонид Федун госпитализирован с коронавирусомРФС планирует доиграть сезон РПЛПромоутер предложил Тайсону провести бой с Емельяненко или ХаритоновымНовости