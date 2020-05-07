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Бундеслига будет возобновлена 16 мая
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Планируется, что последний тур Бундеслиги будет сыгран 27 июня. Игры 26-го тура пройдут 16–18 мая.В источнике
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Подробнее о событии
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Что русскому хорошо, то немцу… Как в Германии 16 мая начнут играть в футбол

Советский спорт 11:40
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Бундеслига возобновится рурским дерби. Опубликовано расписание матчей

Спорт-Экспресс 09:53
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Бундеслига возобновится 16 мая. Первым матчем станет «Боруссия» Д — «Шальке»

Чемпионат 08:17
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