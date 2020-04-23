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Бундеслига возобновится 9 мая, если немецкие власти дадут добро
Pravda.Ru
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Чемпионат приостановлен до 30 апреля. Начать играть в первые выходные мая нереально. Но мы будем готовы играть 9 мая или позже, когда получим сигнал.В источнике
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Глава Немецкой футбольной лиги: Готовы возобновить сезон 9 мая

Советский спорт 10:13
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Руководство Германской футбольной лиги подтвердило, что готово возобновить чемпионат страны 9 мая

Футбол на Куличках 09:58
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Бундеслига готова возобновить сезон 9 мая с разрешения властей

Sport24.ru 09:57 
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