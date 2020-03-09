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Спартак — Краснодар 0:1
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RT разбирается, почему встреча в Москве станет испытанием на прочность для южан.В источнике
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«Спартак» проиграл 3 из 4 последних матчей в РПЛ

Sports.ru 11:30
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«Спартак» — «Краснодар». Прогноз Максима Калиниченко на матч РПЛ

Sport24.ru 05:43 
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Спартак - Краснодар 9.03.20 прямая трансляция матча в 16:30

Tverplanet.ru 04:52
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