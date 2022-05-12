Sport24.ruБышовец: «Черчесов — тренер, который добился отличного успеха в Европе»Российский тренер Анатолий Бышовец прокомментировал золотой дубль Станислава Черчесова, который выиграл с «Ференцварошем» чемпионат и Кубок Венгрии.Sport24.ruВ среду, 11 мая, «Ференцварош» стал обладаталем Кубка Венгрии.Bookmaker-ratings.ru«Зенит» и «Ференцварош» отличают традиции, условия, уровень игроков.Soccer.ruСтанислав Черчесов возглавил «Ференцварош» в 2021 году, после ухода из сборной России.Sport24.ruЧитать далееСвернутьSport24.ruBookmaker-ratings.ruПодробнее о событииБышовец: «Черчесов — тренер, который добился отличного успеха в Европе»Sport24.ru06:50Станислав Черчесов: Приятно, что Черчесов вписал себя в историю одного из лучших клубов ВенгрииBookmaker-ratings.ru06:47Бышовец — о золотом дубле: приятно, что Черчесов вписал себя в историю «Ференцвароша»Чемпионат06:14Показать все источникиОценить