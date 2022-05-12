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Бышовец: «Черчесов — тренер, который добился отличного успеха в Европе»

Российский тренер Анатолий Бышовец прокомментировал золотой дубль Станислава Черчесова, который выиграл с «Ференцварошем» чемпионат и Кубок Венгрии.
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В среду, 11 мая, «Ференцварош» стал обладаталем Кубка Венгрии.
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«Зенит» и «Ференцварош» отличают традиции, условия, уровень игроков.
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Станислав Черчесов возглавил «Ференцварош» в 2021 году, после ухода из сборной России.
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Бышовец: «Черчесов — тренер, который добился отличного успеха в Европе»
Sport24.ru06:50
Станислав Черчесов: Приятно, что Черчесов вписал себя в историю одного из лучших клубов Венгрии
Bookmaker-ratings.ru06:47
Бышовец — о золотом дубле: приятно, что Черчесов вписал себя в историю «Ференцвароша»
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