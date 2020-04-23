НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
ЧемпионатЧемпионат
Бышовец: Дзюба уже едет с базара. Джикия – наше будущее
LiveSport.ru
  • LiveSport.ru
  • Футбол России
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Soccernews.ru
Бывший тренер «Локомотива» и сборной России Анатолий Бышовец назвал лучшего российского футболиста на данный момент.В источнике
1
Подробнее о событии
alt

Анатолий Бышовец: Дзюба — игрок, который уже едет с базара

Bookmaker-ratings.ru 12:48
alt

Бышовец: Какой Дзюба? Он уже едет с базара. Джикия — наше будущее

LiveSport.ru 12:34
alt

Бышовец: «Дзюба не является лидером сборной России»

Soccernews.ru 12:23
реклама
Главное
Новости