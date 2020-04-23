В интервью РИА Новости именитый советский и российский тренер Анатолий Бышовец, отмечающий в четверг 74-летие, поделился мнением о пандемии коронавируса, заявил о необходимости досрочно завершить чемпионат России по футболу, назвал Георгия Джикию сильнейшим футболистом России на данный момент, а также рассказал о перспективах возобновить тренерскую карьеру.