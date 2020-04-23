Бышовец: Дзюба уже едет с базара. Джикия – наше будущее
Бывший тренер «Локомотива» и сборной России Анатолий Бышовец назвал лучшего российского футболиста на данный момент.В источнике
С чего всё начиналось
В интервью РИА Новости именитый советский и российский тренер Анатолий Бышовец, отмечающий в четверг 74-летие, поделился мнением о пандемии коронавируса, заявил о необходимости досрочно завершить чемпионат России по футболу, назвал Георгия Джикию сильнейшим футболистом России на данный момент, а также рассказал о перспективах возобновить тренерскую карьеру.