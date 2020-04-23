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Бышовец: Дзюба уже едет с базара. Джикия – наше будущее
LiveSport.ru
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Бывший тренер «Локомотива» и сборной России Анатолий Бышовец назвал лучшего российского футболиста на данный момент.В источнике
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С чего всё начиналось
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Анатолий Бышовец: мой девиз по жизни – честь и польза

В интервью РИА Новости именитый советский и российский тренер Анатолий Бышовец, отмечающий в четверг 74-летие, поделился мнением о пандемии коронавируса, заявил о необходимости досрочно завершить чемпионат России по футболу, назвал Георгия Джикию сильнейшим футболистом России на данный момент, а также рассказал о перспективах возобновить тренерскую карьеру.
РИА Новости 10:52
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Бышовец: Джикия — будущее сборной России

RT на русском 14:26
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Бышовец: Джикия – это наше будущее, а Дзюба уже едет с базара

Metaratings 13:37
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Бышовец: Какой Дзюба? Он уже едет с базара. Джикия — наше будущее

LiveSport.ru 12:34
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