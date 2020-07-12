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Бышовец поддержал Карпина, раскритиковавшего РПЛ
Газета.Ru
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Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец прокомментировал высказывание главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, в котором тот раскритиковал Российскую премьер-лигу (РПЛ).В источнике
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Валерий Карпин: «Это не нормальный чемпионат России, об этом говорят во всем мире»

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Карпин назвал РПЛ Роспотребнадзор-лигой и процитировал Бышовца. Все из-за 0:0 с «Оренбургом»

Sports.ru 16:50
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Бышовец поддержал Карпина, раскритиковавшего РПЛ

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