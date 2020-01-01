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Бышовец поделился прогнозом на матч «Урал» - «Рубин»
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Известный тренер Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от поединка между екатеринбургским «Уралом» и казанским «Рубином» в рамках 23-го тура чемпионата России.В источнике
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Бышовец поделился прогнозом на матч «Урал» - «Рубин»

Евро-футбол.ру 01:42
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Бышовец о игре «Урал» - «Рубин»: «Есть команды, которые уже обречены. Казань не из их числа»

Новый Век вчера в 06:08
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